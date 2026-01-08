З 2026 року зросте прожитковий мінімум, тож частині пенсіонерів підвищать доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області.

Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області та інших регіонах України підвищили у 2026 році для частини українців покажного віку, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у ПФУ.

Пенсіонери, які мають страховий стаж, що перевищує мінімальні норми, встановлені законодавством, можуть розраховувати на додаткові нарахування до основної пенсії. Водночас фахівці звертають увагу, що розмір такої доплати є доволі обмеженим і не має суттєвого впливу на загальний рівень пенсійних виплат.

За кожен повний рік стажу понад визначену норму пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Навіть за умови наявності 10 додаткових років страхового стажу загальна сума підвищення становить близько 260 гривень, що фактично не змінює фінансове становище більшості пенсіонерів.

Водночас окремі соціальні гарантії залишаються чинними для громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та продовжують постійно проживати на територіях радіоактивного забруднення. Для цієї категорії пенсіонерів передбачені спеціальні компенсаційні виплати. У 2026 році розмір щомісячної доплати для таких громадян зросте до 2 595 гривень.

Право на отримання зазначеної доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області мають непрацюючі пенсіонери, які проживали або працювали на забруднених територіях під час аварії на ЧАЕС у 1986 році або до 1 січня 1993 року та мають офіційно підтверджений статус постраждалої особи. Виплата такої доплати припиняється у разі працевлаштування пенсіонера або його переїзду за межі зони радіоактивного забруднення.

Крім того, у 2026 році збережеться практика вікових надбавок. Додаткові нарахування отримуватимуть пенсіонери після досягнення 75, 80 та 85 років.

Одинокі пенсіонери в Україні, які досягли 80 років і потребують постійного стороннього догляду, можуть отримати щомісячну надбавку у розмірі 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з 1 січня 2026 року це 1038 грн).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто отримає допомогу та в який спосіб.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: що відомо про зростання цін.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може розраховувати на 6500 гривень від держави.