Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области внесет определенные коррективы в обычное передвижение по городу для местных жителей.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области предполагает изменение отправлений автобусов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Калушского городского совета, с 12 января 2026 года в Калуше будет введен новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области для маршрута №3 "РЭМ - Загорье".

В частности, остановка ВПУ-7 от 12 января будет отправлена ​​в 10:37, вместо 11:18, а от площади автобус будет отправляться в 11:00, вместо 11:45.

Все остальные рейсы остаются без изменений, но пассажиры советуют внимательно проверять время отправления, чтобы не пропустить автобус.

В сообщении городского совета также представили важное уточнение, что новый график движения транспорта в Ивано-Франковской области будет актуален для рабочих и субботних дней.

Одновременно с этими изменениями из-за ремонтных работ на железной дороге в нашем регионе временно приостановят курсирование пригородных поездов Ивано-Франковск - Стрый.

Расписание изменится только в отдельные даты января и февраля. Об этом сообщили на официальной странице АО "Укрзализныця" в Телеграмм.

В частности, изменения предполагают, что пассажирские составы №6423 и №6424 не будут курсировать 15, 16, 19 – 23, 26 – 29 января и 19 – 21, 23 – 28 февраля. Это означает, что местным жителям и любителям путешествия придется искать альтернативный способ доезда в указанные дни.

Местные власти призывают местных жителей учитывать изменения при планировании поездок и пользоваться альтернативными маршрутами в дни временной приостановки курсирования поездов.

