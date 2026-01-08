Новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області внесе певні корективи у звичне пересування містом для місцевих жителів.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області передбачає зміни відправлень автобусів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Калуської міської ради, з 12 січня 2026 року в Калуші введуть новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області для маршруту №3 "РЕМ - Загір’я".

Зокрема, зупинка ВПУ-7 від 12 січня матиме відправлення о 10:37, замість 11:18, а від майдану автобус вирушатиме о 11:00, замість 11:45.

Усі інші рейси залишаються без змін, але пасажирам радять уважно перевіряти час відправлення, аби не пропустити автобус.

У повідомленні міської ради також надали важливе уточнення, що новий графік руху транспорту в Івано-Франківській області буде актуальний для робочих та суботніх днів.

Одночасно з цими змінами, через ремонтні роботи на залізниці в нашому регіоні тимчасово призупинять курсування приміських поїздів Івано-Франківськ - Стрий.

Розклад зміниться лише в окремі дати січня та лютого. Про це проінформували на офіційній сторінці АТ "Укрзалізниця" в Телеграм.

Зокрема, зміни передбачають, що пасажирські склади №6423 та №6424 не курсуватимуть 15, 16, 19 – 23, 26 – 29 січня та 19 – 21, 23 – 28 лютого. Це означає, що місцевим мешканцям і любителям подорожувати доведеться шукати альтернативний спосіб доїзду у зазначені дні.

Місцева влада закликає місцевих жителів враховувати зміни під час планування поїздок і користуватися альтернативними маршрутами у дні тимчасового призупинення курсування поїздів.

