Бесплатные продукты для ВПЛ и другую гуманитарную помощь в Харькове можно получить украинцам, однако важно знать подробности, сообщает Politeka.net.

Детали опубликовали на сайте организации «ВПЛ Украины».

ОО «ВПО Украины» в сотрудничестве с местными властями, представителями бизнеса и общественности, международными благотворительными и финансовыми организациями делает все возможное, чтобы обеспечить переселенцам достойную жизнь: предоставить жилье, трудоустроить, удовлетворить образовательные и культурные потребности.

Украинцам предоставляют не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, можно получить юридическую и медицинскую помощь, а также поддержку в поиске жилья. Однако стоит отметить, что следует следить за страницей организации в Телеграмм , ведь именно там публикуют информацию о новых датах раздачи гуманитарных наборов.

Жилье и трудоустройство

Предоставляется помощь в поиске и обустройстве жилья, организуется поселение внутри перемещенных лиц в местах компактного проживания, а также предоставляется информация о действующих программах государственной и международной поддержки переселенцев. Также способствуют внутриперемещенным лицам в поиске работы, обеспечивается информирование о возможностях участия в государственных программах трудоустройства.

Гуманитарная поддержка

Переселенцам предоставляют продукты питания, моющие и гигиенические средства. Помогают оформлять заявки на получение гуманитарной помощи других организаций.

Юридическая и медицинская

Предоставляются юридические консультации, правовые основы статуса ВПЛ, помогают восстановить документы и оформлять документы для получения государственных выплат и различных видов социальной поддержки.

Адрес центра: ул. Тракторостроителей, 108. График работы: Пн-Пт 10:00-17:00. Суббота и Воскресенье.

