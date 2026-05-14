Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та іншу гуманітарну допомогу у Харкові можна отримати українцям, проте важливо знати подробиці, повідомляє Politeka.net.

Деталі опублікували на сайті організації «ВПО України».

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями робить усе можливе, щоб забезпечити переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, задовольнити освітні й культурні потреби.

Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, можна отримати юридичну та медичну допомогу, а також підтримку у пошуку житла. Проте варто зазначити, що варто слідкувати за сторінкою організації в Телеграм, адже саме там публікують інформацію про нові дати роздачі гуманітарних наборів.

Житло та працевлаштування

Надається допомога у пошуку та облаштуванні житла, організовується поселення внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного проживання, а також надається інформація про чинні програми державної та міжнародної підтримки переселенців. Також сприяють внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи, забезпечується інформування про можливості участі в державних програмах працевлаштування.

Гуманітарна підтримка

Переселенцям надають продукти харчування, мийні й гігієнічні засоби. Допомагають оформлювати заявки на отримання гуманітарної допомоги від інших організацій.

Юридична та медична

Надаються юридичні консультації, правові основи статусу ВПО, допомогають відновити документи та оформлювати документи для отримання державних виплат і різних видів соціальної підтримки.

Адреса центру: Вул. Тракторобудівників, 108. Графік роботи: Пн-Пт 10:00-17:00. Субота та Неділя вихідний.

