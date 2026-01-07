Дані свідчать, що подорожчання продуктів у Львівській області відбувається нерівномірно.

Подорожчання продуктів у Львівській області відчутно вплинуло на місцевий ринок на початку січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Дані супермаркетів свідчать про зростання розцінок на основні категорії товарів: бакалію, овочі та молочні продукти.

Гречка, один із популярних продуктів, зараз коштує в середньому 47,85 грн за кілограм. Найвигідніші пропозиції пропонує Auchan — 39,90, найдорожчий варіант у Megamarket — 61,70. Порівняно з груднем середнє підвищення склало 2,72. Коливання вартості протягом місяця пов’язані із сезонними факторами та логістичними витратами.

Серед овочів буряк демонструє більш скромне підвищення. Середня ціна досягла 10,83 грн за кілограм. Найнижчі пропозиції у Auchan — 7,50, у Metro — 7,90, а Megamarket продає буряк по 17,10. За місяць середній рівень піднявся на 1,17, що відображає локальні коливання попиту.

Молочна продукція також показала зростання. Сметана «Президент» 15% (350 г) коштує 57,69 грн. Найдешевше її можна придбати в Metro — 56,68, у Novus — 58,99, у Auchan — 57,40. Порівняно з груднем вартість піднялася на 1,90. Зростання відображає підвищення вартості молочної сировини та транспортних витрат.

Дані свідчать, що подорожчання продуктів у Львівській області відбувається нерівномірно. Найбільший вплив на сімейний бюджет чинять овочі та бакалія, тоді як молочні товари ростуть більш поступово. Споживачам рекомендують порівнювати ціни у різних мережах та планувати закупівлі, аби мінімізувати витрати.

Експерти прогнозують стабілізацію ринку в найближчі місяці завдяки збільшенню пропозицій та зниженню сезонного попиту на овочі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.