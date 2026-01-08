Ограничения движения транспорта в Черкассах продлятся около месяца, поэтому местным жителям придется потерпеть неудобства в передвижении по городу.

Ограничение движения транспорта в Черкассах было введено после аварии на главном канализационном коллекторе, произошедшей 6 января, сообщает Politeka.

Мэр Анатолий Бондаренко в своем официальном Телеграмм-канале проинформировал, что ограничения движения транспорта в Черкассах действуют по техническим причинам.

Аварийный участок огородили и снабдили необходимым оборудованием для проведения восстановительных работ. По его словам, ответственные службы находятся на месте, контролируют ситуацию и готовят инфраструктуру для дальнейших действий.

Ограничение движения транспорта в Черкассах введено на Гоголя между улицами Небесной Сотни и Мытницкой, и ремонтные работы продлятся ориентировочно до 6 февраля.

Авария произошла в понедельник, 6 января, и повлекла за собой значительные повреждения коллектора, который обеспечивает функционирование важной коммунальной сети.

Городской голова отмечал, что ремонтные и земляные работы должны были начаться 7 января. Работники производят их для того, чтобы определить объем повреждений и принять необходимые технические решения для восстановления трубопровода.

Несмотря на сложность ситуации, в городе нет перебоев с водоснабжением и водоотводом. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, поскольку участок на улице Гоголя является важным транспортным звеном.

В связи с аварией, водителям следует заранее выбирать другие маршруты. Мэр обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательными и учитывать временные изменения.

Власти уверяют, что реконструкция коллектора продлится в довольно сжатые сроки. Городян просят отнестись к ситуации и временным неудобствам с пониманием.

