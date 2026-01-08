Обмеження руху транспорту в Черкасах триватимуть близько місяця, тому місцевим жителям доведеться потерпіти незручності в пересуванні містом.

Обмеження руху транспорту в Черкасах запровадили після аварії на головному каналізаційному колекторі, що сталася 6 січня, повідомляє Politeka.

Міський голова Анатолій Бондаренко у своєму офіційному Телеграм-каналі проінформував, що обмеження руху транспорту в Черкасах діють з технічних причин.

Аварійну ділянку огородили та забезпечили необхідним обладнанням для проведення відновлювальних робіт. За його словами, відповідальні служби перебувають на місці, контролюють ситуацію та готують інфраструктуру для подальших дій.

Обмеження руху транспорту в Черкасах введено на Гоголя між вулицями Небесної Сотні та Митницькою, і ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 6 лютого.

Аварія сталася у понеділок, 6 січня, і спричинила значні пошкодження колектора, який забезпечує функціонування важливої комунальної мережі.

Міський голова зазначав, що ремонтні та земляні роботи мали розпочатися 7 січня. Працівники проводять їх для того, щоб визначити обсяг ушкоджень та прийняти необхідні технічні рішення для відновлення трубопроводу.

Попри складність ситуації, у місті немає перебоїв із водопостачанням та водовідведенням. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, оскільки ділянка на вулиці Гоголя є важливою транспортною ланкою.

У зв’язку з аварією, водіям варто заздалегідь обирати інші маршрути. Міський голова звернувся до автомобілістів з проханням бути уважними та враховувати тимчасові зміни.

Влада запевняє, що реконструкція колектора триватиме у доволі стислі терміни. Містян просять поставитися до ситуації та тимчасових незручностей з розумінням.

