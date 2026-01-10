Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области снова стали доступными с 5 числа, сообщает Politeka.
Как информируют организаторы на Фейсбук-странице "Гостиная хата" в Одессе возобновляет работу социальный проект «Еда Жизнь».
Инициатива предусматривает ежедневную выдачу горячих обедов и теплых напитков для людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь смогут получить внутренне перемещенные лица, переселенцы, а также жители, нуждающиеся в поддержке.
Раздача будет ежедневно в 12:30 по адресу: улица Водопроводная, 13. Формат не предусматривает сложных процедур или предварительных заявлений — достаточно прийти в указанное время.
Организаторы отмечают, что возобновление работы - уменьшить ежедневную финансовую нагрузку и обеспечить базовые потребности социально уязвимых групп населения.
Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области остаются важной составляющей местной гуманитарной поддержки, а информацию об инициативе призывают распространять среди тех, кому она может пригодиться.
Кроме того, в Одесской области люди могут получить денежную помощь.
Финансовая поддержка остается на уровне 6,5 тыс. грн. на одного человека. Денежные средства предоставляются разово и предназначены для приобретения лекарств, продуктов и необходимых товаров для зимы. Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области доступна с 20 ноября 2025 года.
Украинцам советуют следить за обновлением на официальных ресурсах Пенсионного фонда и «Действия», чтобы своевременно воспользоваться государственной поддержкой.
