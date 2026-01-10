Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області знову стали доступними з 5 числа, повідомляє Politeka.

Як інформують організатори на Фейсбук-сторінці "Гостинна хата" в Одесі відновлює роботу соціальний проєкт «Їжа Життя».

Ініціатива передбачає щоденну видачу гарячих обідів і теплих напоїв для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогу зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, переселенці, а також мешканці, які потребують підтримки.

Роздача відбуватиметься щодня о 12:30 за адресою: вулиця Водопровідна, 13. Формат не передбачає складних процедур чи попередніх заяв — достатньо прийти у зазначений час.

Організатори зазначають, що відновлення роботи має на меті зменшити щоденне фінансове навантаження та забезпечити базові потреби соціально вразливих груп населення.

гроші

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області залишаються важливою складовою місцевої гуманітарної підтримки, а інформацію про ініціативу закликають поширювати серед тих, кому вона може стати у пригоді.

Крім того, в Одеській області люди також можуть отримати грошову допомогу.

Фінансова підтримка залишається на рівні 6,5 тис. грн на одну особу. Кошти надаються разово та призначені для придбання ліків, продуктів і необхідних товарів для зими. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна з 20 листопада 2025 року.

Українцям радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах Пенсійного фонду та у «Дії», щоб своєчасно скористатися державною підтримкою.