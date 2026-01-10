Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області залишаються важливою складовою місцевої гуманітарної підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області знову стали доступними з 5 числа, повідомляє Politeka.

Як інформують організатори на Фейсбук-сторінці "Гостинна хата" в Одесі відновлює роботу соціальний проєкт «Їжа Життя».

Ініціатива передбачає щоденну видачу гарячих обідів і теплих напоїв для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Допомогу зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, переселенці, а також мешканці, які потребують підтримки.

Роздача відбуватиметься щодня о 12:30 за адресою: вулиця Водопровідна, 13. Формат не передбачає складних процедур чи попередніх заяв — достатньо прийти у зазначений час.

Організатори зазначають, що відновлення роботи має на меті зменшити щоденне фінансове навантаження та забезпечити базові потреби соціально вразливих груп населення.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області залишаються важливою складовою місцевої гуманітарної підтримки, а інформацію про ініціативу закликають поширювати серед тих, кому вона може стати у пригоді.

Крім того, в Одеській області люди також можуть отримати грошову допомогу.

Фінансова підтримка залишається на рівні 6,5 тис. грн на одну особу. Кошти надаються разово та призначені для придбання ліків, продуктів і необхідних товарів для зими. Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна з 20 листопада 2025 року.

Українцям радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах Пенсійного фонду та у «Дії», щоб своєчасно скористатися державною підтримкою.