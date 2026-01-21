Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве остаются доступными на постоянной основе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляет международная благотворительная миссия «Еда Жизни», которая продолжает регулярную раздачу горячих обедов для людей в сложных жизненных обстоятельствах, передает Politeka.

Организация работает в Украине с 1994 года и является частью глобального гуманитарного движения, действующего в более чем 60 странах. В основе проекта — бесплатное питание для пожилых людей, лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных граждан, многодетных семей и тех, кто потерял стабильный доход из-за войны.

В столице еженедельно готовят и раздают свежую вегетарианскую пищу, уделяя внимание качеству ингредиентов и питательной ценности блюд. Помощь доступна без сложных процедур, а получить обед может каждый, кто в этом нуждается.

Следует также отметить, что раздачи проходят в определенные дни в разных районах города Киева. В частности, по понедельникам, средам и пятницам волонтеры работают в парке «Радуга» на улице Мечты, на Новомостицкой, 2Г, а также вдоль бульвара на Нижнем Валу, 23. Начало — с 13:30 до 15:30 в зависимости от локации.

Миссия существует благодаря пожертвованиям и работе добровольцев. Только в Украине каждый день раздают тысячи порций еды, а с начала полномасштабного вторжения помощь получили сотни тысяч человек.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве остаются доступными на постоянной основе. Присоединиться к инициативе можно как волонтер или благотворитель, обратившись в организацию по контактам, указанным на официальных ресурсах.

