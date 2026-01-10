Робота для пенсіонерів у Львові стає дедалі більш доступною, адже місцеві компанії активно шукають фахівців для різних сфер діяльності.

Робота для пенсіонерів у Львові включає широкий спектр вакансій, які дозволяють старшому поколінню залишатися активними та приносити користь як собі, так і суспільству, повідомляє Politeka.

Ми зібрали найактуальніші варіанти роботи для пенсіонерів у Львові на сайті Work.ua.

Так, компанія «ВКВ-Сервіс», що спеціалізується на виробництві металевих виробів, шукає зварювальників, готових виконувати завдання згідно з технічними кресленнями та інструкціями.

Працівники мають підготовляти металеві деталі, забезпечувати якість зварювання та дотримуватися норм техніки безпеки, а також виробничого розпорядку.

Для старших людей це шанс залишатися фізично активними та отримувати стабільний дохід у межах 40 000–45 000 грн.

Інша перспективна можливість є в компанії «ІГНІС ДС», яка займається монтажем систем охоронної та пожежної сигналізації. Обовʼязки: монтаж кабельних мереж, встановлення та кріплення електрообладнання, а також обслуговування слабострумних мереж.

Від кандидатів очікують електротехнічну освіту, досвід від одного року, відповідальність. Тут готові щомісяця платити 40 000 гривень.

Крім того, робота для пенсіонерів у Львові є й для операторів верстатів з числовим програмним керуванням, які працюють на ЧПУ, плазмі та фрезері.

Графік: будні дні з 8:00 до 17:00, з обідом з 12:00 до 13:00, а заробітна плата обговорюється на співбесіді. В оголошенні вказано, що це може бути сума в діапазоні 45 000-50 000 гривень.

Таким чином, старше покоління має широкий спектр можливостей для працевлаштування.

