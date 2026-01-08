Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве призвана поддержать самые уязвимые категории населения и гарантировать доступ к базовым ресурсам.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киеве приступила к выдаче ресурсов в рамках нового социального проекта, который реализуют городские и общественные структуры совместно с волонтерами, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Телеграмм-канале "Свет на Востоке".

Программа ориентирована на внутренне перемещенных лиц и пожилых жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны или экономических трудностей. В первую очередь поддержку получают люди с ограниченным доходом, жители районов активных боевых действий и домохозяйства с пенсионерами.

Основной формат подразумевает адресную выдачу продуктовых наборов и средств гигиены. Волонтеры доставляют свертки домой тем, кто не может самостоятельно посетить пункты выдачи, чтобы уменьшить физическую нагрузку и обеспечить безопасность получателей.

Кроме того, участники программы могут получить финансовую поддержку. Денежные средства можно потратить на продукты, лекарства или оплату коммунальных услуг. Такие меры позволяют частично компенсировать расходы домохозяйств, покинувших районы боевых действий или утративших стабильный доход.

Социальные работники на пунктах консультируют посетителей, проверяют документы, помогают оформлять заявки и сопровождают при получении государственных субсидий. Это позволяет сократить очереди и оперативно оказать помощь нуждающимся.

Регистрация на получение пособия уже открыта на пятницу, 9 января. Подать заявку можно на первый поток в 10:30 или во второй в 12:30. После успешной регистрации система посылает подтверждение: «Поздравляем, ваша заявка принята!» . Если форма закрыта, посещать пункт в указанный день не нужно – следующая возможность появится на следующем потоке.

