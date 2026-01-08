Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві покликана підтримати найуразливіші категорії населення та гарантувати доступ до базових ресурсів.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві розпочала видачу ресурсів у межах нового соціального проєкту, який реалізують міські та громадські структури спільно з волонтерами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Телеграм-каналі "Світло на Сході".

Програма орієнтована на внутрішньо переміщених осіб і літніх мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах через війну або економічні труднощі. Першочергово підтримку отримують люди з обмеженим доходом, мешканці районів активних бойових дій та домогосподарства з пенсіонерами.

Основний формат передбачає адресну видачу продуктових наборів і засобів гігієни. Волонтери доставляють пакунки додому тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі, щоб зменшити фізичне навантаження та забезпечити безпеку отримувачів.

Крім того, учасники програми можуть отримати фінансову підтримку. Кошти можна витратити на продукти, ліки або оплату комунальних послуг. Такі заходи дозволяють частково компенсувати витрати домогосподарств, що залишили райони бойових дій або втратили стабільний дохід.

Соціальні працівники на пунктах консультують відвідувачів, перевіряють документи, допомагають оформлювати заявки та супроводжують під час отримання державних субсидій. Це дозволяє скоротити черги та оперативно надати допомогу тим, хто її потребує.

Реєстрація на отримання допомоги вже відкрита на п’ятницю, 9 січня. Подати заявку можна на перший потік о 10:30 або на другий о 12:30. Після успішної реєстрації система надсилає підтвердження: «Вітаємо, ваша заявка прийнята!». Якщо форма закрита, відвідувати пункт у зазначений день не потрібно — наступна можливість з’явиться на наступному потоці.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві покликана підтримати найуразливіші категорії населення та гарантувати доступ до базових ресурсів.

