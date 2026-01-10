Работа для пенсионеров в Полтаве становится все более доступной благодаря компаниям, открытым для трудоустройства людей старшего возраста.

Работа для пенсионеров в Полтаве предусматривает разные направления, позволяющие специалистам оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Одним из привлекательных предложений на сайте work.ua является вакансия водителя категории Е в Россошенке. Пенсионерам в Полтаве предлагают работу на автомобилях MAN полуприцепах с перевозкой продукции по всей Украине.

Речь идет об официальном трудоустройстве и стабильной заработной плате от 30 000 до 55 000 гривен. Основные обязанности включают в себя поддержку автомобиля в технически исправном состоянии и ведение необходимой документации.

Еще одной интересной возможностью является должность менеджера по продаже товаров для животноводства в Киеве с командировками по всей Украине, которая подходит и для пенсионеров в Полтаве с собственным автомобилем и опытом работы в сфере скотоводства.

Обязанности: продажа премиальной нидерландской продукции Schipper, предоставление консультаций по здоровью коров и поддержка долгосрочных отношений с клиентами.

Заработок формируется на комиссионной основе и может колебаться от 60000 до 120000 гривен, в зависимости от результатов. Кандидаты также получают возможность пройти профессиональную учебу в Нидерландах.

Кроме того, есть вакансии в сервисе Glovo. В них можно выбирать удобное время для доставки и зарабатывать до 35 000 гривен в месяц с ежедневными или еженедельными выплатами.

Эта занятость подходит для активных людей, желающих оставаться мобильными и иметь дополнительный доход, с возможностью страхования при исполнении обязанностей.

