Робота для пенсіонерів у Полтаві стає все більш доступною завдяки компаніям, які відкриті до працевлаштування людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів у Полтаві передбачає різні напрямки, що дозволяють спеціалістам залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Однією з привабливих пропозицій на сайті work.ua є вакансія водія категорії Е у Розсошенці. Пенсіонерам у Полтаві пропонують роботу на автомобілях MAN напівпричепах із перевезенням продукції по всій Україні.

Йдеться про офіційне працевлаштування та стабільну заробітну плату від 30 000 до 55 000 гривень. Основні обов’язки включають підтримку автомобіля в технічно справному стані та ведення необхідної документації.

Ще однією цікавою можливістю є посада менеджера з продажу товарів для тваринництва у Києві з відрядженнями по всій Україні, яка підходить і для пенсіонерів в Полтаві із власним автомобілем та досвідом роботи у сфері молочного скотарства.

Обовʼязки: продаж преміальної нідерландської продукції Schipper, надання консультацій щодо здоров’я корів та підтримку довгострокових відносин із клієнтами.

Заробіток формується на комісійній основі і може коливатися від 60 000 до 120 000 гривень, залежно від результатів. Кандидати також отримують можливість пройти професійне навчання в Нідерландах.

Окрім цього, є вакансії у сервісі Glovo. У них можна обирати зручний час для доставки і заробляти до 35 000 гривень на місяць із щоденними або щотижневими виплатами.

Ця зайнятість підходить для активних людей, які хочуть залишатися мобільними та мати додатковий дохід, з можливістю страхування під час виконання обов’язків.

