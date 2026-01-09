Работа для пенсионеров в Украине становится все более доступной благодаря компаниям, открытым для трудоустройства людей старшего возраста.

Работа для пенсионеров в Украине включает в себя различные направления, которые позволяют специалистам оставаться активными и самостоятельными, сообщает Politeka.

Одной из таких возможностей на платформе work.ua является вакансия водителя-дальнобойщика в Киеве. Кандидату предлагают управлять грузовиком DAF 105 или Scania (20 т) по маршруту Киев – Одесса – Киев.

Данная работа для пенсионеров в Украине предусматривает перевозку продуктов питания, загрузку три раза в неделю и закрепление авто за водителем. Зарплата начинается от 45 000 гривен в месяц.

Основные требования включают права категории КЭ, опыт вождения грузовых автомобилей не менее 5 лет и аккуратность в пути.

Еще одним интересным направлением является работа для пенсионеров в Украине комплектующим на склад компании «АТМА» в Киеве. Вакансия подходит для мужчин и женщин в возрасте до 60 лет.

Работникам предлагают стабильное официальное трудоустройство, пятидневную неделю с 9:00 до 18:00 и зарплату от 20 000 до 25 000 гривен.

Основные обязанности: подбор и упаковка товаров хозяйственного назначения, включая моющие средства, бумажные полотенца и инвентарь для уборки.

Кроме этого, в Харькове для пожилых людей доступна водительская должность категории СЕ на автомобиль MAN TGX 2018 года. Это вакансия от Новой Почты и обязанности включают в себя курсирование по маршруту Коротич - Харьков.

Заработок зависит от количества отработанных часов и колеблется от 50000 до 75000. Официальное трудоустройство гарантирует социальные выплаты и стабильность. Кандидатам необходимы навыки вождения в городе, пунктуальность и аккуратность.

