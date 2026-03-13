В 2026 году завершение отопительного сезона в Одессе состоится с учетом погодных условий, что позволит плавно перейти на более теплое время года.

О завершении отопительного сезона в Одессе стали говорить уже в начале марта, сообщает Politeka.

Власти региона отмечают, что окончательное отключение тепла регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг по теплоснабжению, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Законодательство не устанавливает конкретную дату, а ориентируется на среднесуточную температуру: тепло прекращают подавать, когда в течение трех суток она стабильно превышает +8°C.

Такой подход к завершению отопительного сезона позволяет перевести котельные и теплосети в летний режим без резких перепадов температур в жилых и социальных объектах.

Местные службы сообщают, что в завершение отопительного сезона в Одессе жители должны обращать внимание на состояние батарей и вентиляционных решеток, контролировать температуру в квартирах и поддерживать комфортную влажность.

Кроме того, важно следить за показателями счетчиков и своевременно передавать их в теплосети. В прошлом году батареи в городе выключили поэтапно:

31 марта отключили жилые дома, а в Белгороде-Днестровском тепло исчезло чуть раньше – 25 марта. Такие меры позволяли регулировать подачу тепла в соответствии с фактической потребностью и погодными условиями.

Таким образом, отключение батрей в 2026 году планируется провести максимально плавно, чтобы жильцы могли комфортно адаптироваться к повышению температуры и избежать резких перепадов в жилых домах.

Органы местного самоуправления призывают граждан внимательно следить за сообщениями коммунальных служб и необходимости контролировать собственные системы отопления.

