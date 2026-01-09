Робота для пенсіонерів в Україні стає дедалі більш доступною завдяки компаніям, які відкриті до працевлаштування людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів в Україні включає різні напрямки, які дозволяють спеціалістам залишатися активними та самостійними, повідомляє Politeka.

Однією з таких можливостей на платформі work.ua є вакансія водія-далекобійника у Києві. Кандидату пропонують керувати вантажівкою DAF 105 або Scania (20 т) по маршруту Київ - Одеса - Київ.

Дана робота для пенсіонерів в Україні передбачає перевезення продуктів харчування, завантаження три рази на тиждень та закріплення авто за водієм. Заробітна плата починається від 45 000 гривень на місяць.

Основні вимоги включають права категорії СЕ, досвід водіння вантажних автомобілів не менше 5 років та акуратність у дорозі.

Ще одним цікавим напрямком є робота для пенсіонерів в Україні комплектувальником на склад компанії «АТМА» у Києві. Вакансія підходить для чоловіків та жінок віком до 60 років.

Працівникам пропонують стабільне офіційне працевлаштування, п’ятиденний тиждень з 9:00 до 18:00 та зарплату від 20 000 до 25 000 гривень.

Основні обов’язки: підбір та пакування товарів господарського призначення, серед яких миючі засоби, паперові рушники та інвентар для прибирання.

Окрім цього, у Харкові для старших людей доступна посада водія категорії СЕ на автомобіль MAN TGX 2018 року. Це вакансія від Нової Пошти і обовʼязки включають курсування по маршруту Коротич - Харків.

Заробіток залежить від кількості відпрацьованих годин і коливається від 50 000 до 75 000. Офіційне працевлаштування гарантує соціальні виплати та стабільність. Кандидатам необхідні навички водіння у місті, пунктуальність та охайність.

