Дефіцит продуктів у Львові призвели до здорожчання томатів майже на 20%.

Дефіцит продуктів у Львові та регіонах Західної України стає помітним для споживачів, повідомляє Politeka.net.

Основним фактором є завершення сезону тепличного вирощування, що скорочує обсяги доступної продукції.

На ринку зафіксовано різке підвищення цін на тепличні помідори. Обмежена пропозиція та дефіцит продуктів у Львові призвели до здорожчання томатів майже на 20% порівняно з кінцем минулого тижня. Додатково цінову ситуацію ускладнює стабільно високий попит з боку споживачів.

Імпортні помідори представлені на ринку в обмеженій кількості. Їхня вартість також зросла, що підтримує загальний рівень цін у сегменті тепличних овочів. Через це споживачі змушені купувати томати дорожче як у великих мережах, так і на ринках.

Крім помідорів, тепличні огірки демонструють суттєве подорожчання. Обмежена пропозиція поєднується з постійним попитом з боку супермаркетів і невеликих магазинів, що стимулює подальше зростання розцінок.

Фахівці ринку пояснюють, що основна причина здорожчання – скорочення внутрішнього виробництва через кінець сезону. Менші обсяги продукції змушують продавців підвищувати ціни, щоб компенсувати дефіцит.

Нагадаємо, що стабільність цін у сегменті частково підтримує імпортна продукція, проте її кількість обмежена, а вартість залишається високою. Через це доступність базових овочів для львів’ян істотно знизилася.

Аналітики радять покупцям планувати закупівлі, порівнювати пропозиції різних торговельних точок та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб зменшити вплив дефіциту на сімейний бюджет.

Джерело: AgroReview.

