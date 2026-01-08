В целом прогноз погоды на неделю с 9 по 15 января в Харькове совмещает периоды относительного тепла с дождями.

Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 января в Харькове предусматривает значительные колебания температуры и небольшие осадки, предупреждают синоптики, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Метеофор .

Жителям следует учитывать как дневные, так и ночные перепады, которые могут влиять на дорожную ситуацию и состояние здоровья.

В пятницу, 9 января, воздух прогреется до +6°C. Ветер юго-восточный, порывы до 9 м/с. Дождевые осадки ожидаются в жидком эквиваленте около 15,7 мм, что может усложнить движение на дорогах и повысить влажность в помещениях.

Суббота, 10 числа, станет холоднее: температура опустится до +3°C, ветер сменит направление на юго-западное, скорость 9 м/с. Осадков практически не предполагается, но влажный воздух будет создавать ощущение большего холода.

В воскресенье и понедельник температура будет колебаться от +6 до −5°C. Ветер северный и западный со скоростью 4–9 м/с, осадки незначительные. Синоптики советуют ограничить длительное пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером.

Со среды 14 января столбики термометров опустятся до -8...-12°C. Ночные и утренние морозы сделают воздух очень сухим, а дороги могут стать скользкими из-за замерзшей влаги.

В пятницу, 16 числа, ожидается постепенное потепление до -2…0°C. Осадков не предполагается, что позволит безопасно планировать передвижение по городу.

Синоптики отмечают: резкие перепады температуры и ветер создают эффект более сильного мороза, поэтому харьковчанам советуют носить теплую одежду, слоистые комплекты и закрывать открытые участки тела. Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за возможных гололед и скользкой поверхности.

В целом, прогноз погоды на неделю с 9 по 15 января в Харькове объединяет периоды относительного тепла с дождями в начале недели и стабильные морозы до его завершения, что повлияет на повседневную жизнь, транспорт и планы на открытый отдых.

