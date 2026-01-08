Загалом прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 січня в Харкові поєднує періоди відносного тепла з дощами.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 січня в Харкові передбачає суттєві коливання температури та незначні опади, попереджають синоптики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає портал Метеофор.

Мешканцям варто враховувати як денні, так і нічні перепади, що можуть впливати на дорожню ситуацію та стан здоров’я.

У п’ятницю, 9 січня, повітря прогріється до +6°C. Вітер південно-східний, пориви до 9 м/с. Очікуються дощові опади в рідкому еквіваленті близько 15,7 мм, що може ускладнити рух на дорогах та підвищити вологість у приміщеннях.

Субота, 10 числа, стане холоднішою: температура опуститься до +3°C, вітер змінить напрямок на південно-західний, швидкість 9 м/с. Опадів практично не передбачається, але вологе повітря створюватиме відчуття більшого холоду.

У неділю та понеділок температура коливатиметься від +6°C до −5°C. Вітер північний і західний зі швидкістю 4–9 м/с, опади незначні. Синоптики радять обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, особливо ранком та ввечері.

З середи 14 січня стовпчики термометрів опустяться до −8…−12°C. Нічні та ранкові морози зроблять повітря дуже сухим, а дороги можуть стати слизькими через замерзлу вологу.

До п’ятниці, 16 числа, очікується поступове потепління до −2…0°C. Опадів не передбачається, що дозволить безпечно планувати пересування містом.

Синоптики наголошують: різкі перепади температури та вітер створюють ефект сильнішого морозу, тому харків’янам радять носити теплий одяг, шаруваті комплекти та закривати відкриті ділянки тіла. Водіям слід бути обережними на дорогах через можливі ожеледицю та слизьку поверхню.

