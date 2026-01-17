Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял Ставищенский поселковый совет, охватив централизованное водоснабжение и водоотвод на территории общины. Новые ставки сформированы на основе экономических расчетов местного ЖКУ, учитывая затраты на электроэнергию, обслуживание техники и оплату труда персонала. Это позволяет гарантировать бесперебойную работу инженерных сетей в течение года.

Для населения установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн. за кубометр без НДС и 36,65 грн. с налогом; отвод стоков – 36,21 грн. без НДС и 43,45 грн. с НДС. Коммунальное предприятие должно своевременно информировать граждан и обнародовать актуальные данные на официальных ресурсах.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы предприятия и обеспечит стабильную работу водопроводов и канализационных систем.

Местные власти советуют жителям внимательно следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и гарантировать бесперебойную подачу услуг. Дополнительно рекомендуется использовать льготные механизмы государственной помощи для уязвимых категорий населения, помогающих смягчить финансовое давление на семьи с низкими доходами.

Жителям советуют учитывать новые тарифы при планировании ежемесячных расходов во избежание непредвиденных финансовых трудностей.

