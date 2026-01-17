Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Ставищенська селищна рада, охопивши централізоване водопостачання та водовідведення на території громади. Нові ставки сформовані на основі економічних розрахунків місцевого ЖКП, враховуючи витрати на електроенергію, обслуговування техніки та оплату праці персоналу. Це дозволяє гарантувати безперебійну роботу інженерних мереж протягом року.

Для населення встановлено такі тарифи: подача води – 30,54 грн за кубометр без ПДВ та 36,65 грн із податком; відведення стоків – 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство зобов’язане своєчасно інформувати громадян та оприлюднювати актуальні дані на офіційних ресурсах.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. У ЖКП наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відображає реальні витрати підприємства і забезпечить стабільну роботу водогонів та каналізаційних систем.

Місцева влада радить жителям уважно слідкувати за оновленнями, планувати сімейний бюджет і своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та гарантувати безперебійну подачу послуг. Додатково рекомендується використовувати пільгові механізми державної допомоги для вразливих категорій населення, що допомагає пом’якшити фінансовий тиск на сім’ї з низькими доходами.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи при плануванні щомісячних витрат, щоб уникнути непередбачених фінансових труднощів.

