Дефицит продуктов в Полтавской области фиксируется из-за неурожая популярных овощей и ощутим также в других регионах, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют со ссылкой на отраслевую аналитику.
Об этом говорится в исследовании старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктории Рудь.
Несмотря на сложные условия военного периода, украинский овощной сектор сохранил устойчивость. После потери части южных производственных площадок аграрии центральных и западных областей увеличили посевы и улучшили урожайные показатели, что помогло удержать внутренний баланс.
Самой острой остается ситуация с белокочанной капустой. Хотя хозяйства Волыни, Ровенщины и Закарпатья нарастили объемы до 1,58 млн. тонн, рынок все еще испытывает недостаток на уровне 1,7 млн. центнеров.
Схожие проблемы зафиксированы и в других сегментах. Недобор столовой свеклы достиг 865 тысяч центнеров, а недостаток лука — почти 2 млн. В то же время активное производство в Полтавской, Винницкой и Черниговской областях позволило поднять валовой сбор лука до 738 тысяч тонн.
Более позитивно выглядит ситуация с морковью. Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Полтавской области на уровне 1 млн центнеров, общий объем урожая вырос на 12,8% и достиг 844 тысячи тонн благодаря работе фермеров Хмельнитчины и Тернопольщины.
Специалисты отмечают, что перераспределение зон выращивания свидетельствует о глубоких изменениях в отрасли: овощеводство постепенно уменьшает зависимость от орошаемых земель и активно развивается в регионах с естественным увлажнением.
