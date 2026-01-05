Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Полтавской области на уровне 1 млн центнеров, общий объем урожая вырос на 12,8% и достиг 844 тысячи тонн благодаря работе фермеров.

Дефицит продуктов в Полтавской области фиксируется из-за неурожая популярных овощей и ощутим также в других регионах, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют со ссылкой на отраслевую аналитику.

Об этом говорится в исследовании старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААН Виктории Рудь.

Несмотря на сложные условия военного периода, украинский овощной сектор сохранил устойчивость. После потери части южных производственных площадок аграрии центральных и западных областей увеличили посевы и улучшили урожайные показатели, что помогло удержать внутренний баланс.

Самой острой остается ситуация с белокочанной капустой. Хотя хозяйства Волыни, Ровенщины и Закарпатья нарастили объемы до 1,58 млн. тонн, рынок все еще испытывает недостаток на уровне 1,7 млн. центнеров.

Схожие проблемы зафиксированы и в других сегментах. Недобор столовой свеклы достиг 865 тысяч центнеров, а недостаток лука — почти 2 млн. В то же время активное производство в Полтавской, Винницкой и Черниговской областях позволило поднять валовой сбор лука до 738 тысяч тонн.

Более позитивно выглядит ситуация с морковью. Несмотря на расчетный дефицит продуктов в Полтавской области на уровне 1 млн центнеров, общий объем урожая вырос на 12,8% и достиг 844 тысячи тонн благодаря работе фермеров Хмельнитчины и Тернопольщины.

Специалисты отмечают, что перераспределение зон выращивания свидетельствует о глубоких изменениях в отрасли: овощеводство постепенно уменьшает зависимость от орошаемых земель и активно развивается в регионах с естественным увлажнением.

Источник: Аgrotimes.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание стоимости проезда в Полтаве: цены резко вырастут, сколько теперь придется платить.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: как получить зимнюю выплату.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: как получить горячие обеды.