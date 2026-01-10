У «Полтаваобленерго» склали графіки відключення світла у Полтавській області на 11 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 11 січня вводяться в неділю в частині населених пунктів регіону через планові роботи, пише Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

Через проведенням робіт у мережах варто очікувати на тимчасові перерви в електропостачанні українців, тому було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 11 січня.

З 8:30 до 14:30 через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики в смт.Чорнухи за адресами:

Богдана В`язовського (б. 8, 10, 11, 13),

Мележика (б. 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13),

Незалежності (б. 2),

Травнева (б. 23, 32, 34),

Центральна (б. 23, 29).

З 8 до 19 години вимкнення очікують жителів Омельницької Громади. Зокрема обмеження будуть діяти в таких населених пунктах

с.Федоренки:

вул.Омельницька (б. 1).

с.Гуньки вулиці:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2),

пров.Кам'янський (б. 1, 6).

с.Демидівка вулиці:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25), Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 11 січня.

