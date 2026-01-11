Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить стабильность предприятия.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Решение принял Костопольский городской совет для централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых КП «Костопольводоканал».

Новые ставки обусловлены ростом затрат на электроэнергию, ремонтные работы, строительные материалы и оплату труда персонала. Согласно расчетам кубометр воды обойдется в 38,14 гривны, а водоотвод – 42,10 грн с НДС.

Городские власти подчеркнули, что обеспечение бесперебойного водоснабжения и работа канализационной сети остаются приоритетом даже в условиях военного положения. Предприятие использует автономные резервные установки, позволяющие поддерживать услуги при возможных отключениях электроэнергии.

В «Костопольводоканале» объяснили, что дополнительное финансирование необходимо из-за незаконных подключений, отсутствия счетчиков и увеличенного потребления. Это увеличивает нагрузку на сети и создает дополнительное давление на бюджет.

Для прозрачности совет обнародовал сравнительные тарифы в Костополе и соседних общинах. Это помогает оценить новые ставки и заранее скорректировать семейный бюджет.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области должно обеспечить стабильность предприятия, поддержать должное качество обслуживания и гарантировать бесперебойную работу водоснабжения и канализации. Гражданам советуют следить за официальными обновлениями и планировать расходы во избежание долгов и обеспечить стабильное пользование услугами.

