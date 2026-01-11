Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити стабільність підприємства.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалила Костопільська міська рада для централізованого водопостачання та водовідведення, які обслуговує КП «Костопільводоканал».

Нові ставки зумовлені зростанням витрат на електроенергію, ремонтні роботи, будівельні матеріали та оплату праці персоналу. Згідно з розрахунками, кубометр води обійдеться в 38,14 гривні, а водовідведення – 42,10 грн із ПДВ.

Міська влада наголосила, що забезпечення безперебійного водопостачання та робота каналізаційної мережі залишаються пріоритетом навіть за умов воєнного стану. Підприємство використовує автономні резервні установки, які дозволяють підтримувати послуги під час можливих відключень електроенергії.

У «Костопільводоканалі» пояснили, що додаткове фінансування необхідне через незаконні підключення, відсутність лічильників та збільшене споживання. Це підвищує навантаження на мережі та створює додатковий тиск на бюджет.

Для прозорості рада оприлюднила порівняльні тарифи в Костополі та сусідніх громадах. Це допомагає мешканцям оцінити нові ставки та заздалегідь скоригувати сімейний бюджет.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області має забезпечити стабільність підприємства, підтримати належну якість обслуговування та гарантувати безперебійну роботу водопостачання і каналізації. Громадянам радять стежити за офіційними оновленнями та планувати витрати, щоб уникнути боргів і забезпечити стабільне користування послугами.

