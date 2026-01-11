Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу служб.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области вступило в силу с 1 января 2026 года в Заводском сообществе, сообщает Politeka.

Новые ставки касаются вывоза и обработки бытовых отходов, что стало необходимым из-за роста расходов на материалы и ремонта спецтранспорта.

По данным местного совета, предварительные тарифы уже не покрывали фактические расходы, что угрожало бесперебойной работе коммунального предприятия. Корректировка позволяет поддерживать регулярный вывоз мусора и надлежащее санитарное состояние на территории общества.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырастет на 14,95 грн - до 48,80 за человека. Владельцы частных домов будут платить 37 грн. вместо 25. Тарифы для бюджетных учреждений увеличиваются на 2,55 грн., для других потребителей — на 2,94 грн.

Решение было принято на основе экономических расчетов предприятия. Граждане могут посылать предложения или замечания непосредственно в КП «Заводское-2010» или по электронной почте.

Специалисты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области направлено на стабильную работу служб, соответствие платежей фактическим расходам и сохранение качества обслуживания.

Жителям советуют планировать семейный бюджет, следить за официальными сообщениями и своевременно оплачивать счета во избежание задолженности и перебоев в предоставлении услуг. Для социально уязвимых категорий предусмотрены субсидии и льготы, которые помогают смягчить финансовую нагрузку.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у украинцев есть возможность получить доплаты.

