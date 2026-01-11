Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набрало чинності з 1 січня 2026 року у Заводській громаді, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються вивезення та обробки побутових відходів, що стало необхідним через зростання витрат на матеріали та ремонт спецтранспорту.

За даними місцевої ради, попередні тарифи вже не покривали фактичні видатки, що загрожувало безперебійній роботі комунального підприємства. Коригування дозволяє підтримувати регулярний вивіз сміття та належний санітарний стан на території громади.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зросте на 14,95 грн — до 48,80 за особу. Власники приватних будинків сплачуватимуть 37 грн замість 25. Тарифи для бюджетних установ збільшуються на 2,55 грн, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалено на основі економічних розрахунків підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо в КП «Заводське-2010» або електронною поштою.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб, відповідність платежів фактичним витратам та збереження якості обслуговування.

Мешканцям радять планувати сімейний бюджет, слідкувати за офіційними повідомленнями і вчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути заборгованості та перебоїв у наданні послуг. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії та пільги, що допомагають пом’якшити фінансове навантаження.

Незважаючи на таку ситуацію, українці мають можливість отримати доплати.

