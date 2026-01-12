Запланированы масштабные плановые отключения электроснабжения, поэтому были составлены графики отключения света в Сумах на 13 января.

Графики отключения света в Сумах на 13 января будут действовать по ряду адресов, поэтому следует знать, где именно будут действовать ограничения, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».

В Сумах на 13 января запланировано масштабное плановое отключение электроэнергии, графики охватят значительное количество улиц в разных районах города.

С 08:00 до 16:00 ограничения введут в домах, находящихся по адресам:

Выноградна - 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40;

Веретенивська - 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Лыповый – 9.

С 08:30 до 14:30 отключения в Сумах будут действовать на улицах:

Залывна — 1, 1/1, 1/2, 1/3, 7/1;

Ивана Сирко - 7/2, 9, 32;

Михаила Лушпы - 9, 11;

1-я Севастопильська - 20.

С 09:00 до 17:00 будут обесточены на таких улицах:

Володымыра Голубнычого - № 13-17, 18, 19-21, 22-27, 28, 28А, 29, 30, 32, 34, 36;

Доватора — № 1–13, 14, 14А, 15–20;

Квиткы Цисык - № 1-6;

Курортна — №1–25 (в том числе 5А, 7А, 19А);

Софии Русовой - № 1, 2, 8;

Садовое общество «Барaнивка-1» - № 192, 193, 203;

Садовое общество «Экономист» - № 7, 23, 88, 94-96, 113;

Садовое общество "Автомобилист" - № 6, 12;

Садовое общество «Звизкивецьт-1» - № 92;

Садовое общество «Озерный» - №164;

Садовое общество «Мебельщык» - №1;

Общество садоводов «Сотрудник-1» — № 57/58.

С 08:30 до 16:30 будут продолжаться обесточивания в домах по адресам:

Выгонопоселенська - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 89, 91, 99/9 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117;

Металлургив - 1, 38, 42, 44, 46, 48, 48/2, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60/1, 62, 64, 66, 68, 68/1, 68/2, 70, 7 81, 81/1, 81А, 83, 85/1, 85/2, 87, 87/2, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101;

Степаненковська - 1, 20, 20/2, 22, 28/1, 30, 47/1, 49, 57;

1-я Степаненковская - 24, 24/1, 26, 28, 32, 47, 53, 55, 59;

Колесныкивська - 1, 2, 2/2, 3, 6, 7, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 17;

Григория Квитки-Основьяненко - 1-17;

Агатангела Крымського - 1-12, 14, 14/1, 16, 18, 18А;

Павла Зайцева - 1, 2, 2/1, 4, 5, 9, 11, 11А, 13, 15;

Билописька - 1А, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 501Z;

Виталия Терещенко - 23, 25, 27, 29, 31А, 33;

Выговського - 3.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

