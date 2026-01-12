Графики отключения света в Кировоградской области на 13 января вводятся из-за плановых работ, проводимых на электросетях региона, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».
Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Из-за этого составлены графики отключения света в Кировоградской области на 13 января.
С 9 до 17 часов через плановые работы вводятся ограничения в Олександрийском обществе. Ограничения касаются ряда населенных пунктов:
Протопопивка улицы:
- 3 Грудня, 1, 3-15, 17-19, 21-39, 39А, 41-49, 51, 55
- Молодижна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
- Садова, 4, 6, 8, 10, 12, 14-27, 29-31, 33-38, 38а, 39-41, 43-44, 44А, 45-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 55, 45 57а, 59-63, 65, 67-69, 72-76, 78-80, 83-86, 88, 90-95, 97, 99
- Садовый пер., 1-4, 6, 8, 10
Добронадиивка улицы:
- Молодижна, 1-11
- Рубижна, 3
- Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17
- Центральна, 21, 24
- Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15
- Шкильна, 12-22
- Шкильный пер., 2, 6, 8, 16
Олександрия улицы:
- Казацькый шлях, 5
- Мыколы Герасюты пер., 1
- Степняка-Кравчынського пер., 14
- Франка, 43-44, 44А, 46-57, 59-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
С 10 до 16 часов из-за расчистки трассы будут действовать отключения электроэнергии в Олександривськой общине. Обесточение касаются следующих населенных пунктов:
Поселянивка улицы:
- Центральна, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109
Гайдамацьке улицы:
- Ингулецькый пер., 1-2, 4
- Погребняка, 86, 125, 127, 131, 133, 135, 139
- Центральна, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198
Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: что делать, если не поступила соцподдержка.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: где оказывают важную поддержку.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: украинцев предупреждают о трудностях на рынке.