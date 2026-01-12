Следует заранее учесть графики отключения света в Кировоградской области на 13 января.

Графики отключения света в Кировоградской области на 13 января вводятся из-за плановых работ, проводимых на электросетях региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Энергетики предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Из-за этого составлены графики отключения света в Кировоградской области на 13 января.

С 9 до 17 часов через плановые работы вводятся ограничения в Олександрийском обществе. Ограничения касаются ряда населенных пунктов:

Протопопивка улицы:

3 Грудня, 1, 3-15, 17-19, 21-39, 39А, 41-49, 51, 55

Молодижна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13

Садова, 4, 6, 8, 10, 12, 14-27, 29-31, 33-38, 38а, 39-41, 43-44, 44А, 45-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 55, 45 57а, 59-63, 65, 67-69, 72-76, 78-80, 83-86, 88, 90-95, 97, 99

Садовый пер., 1-4, 6, 8, 10

Добронадиивка улицы:

Молодижна, 1-11

Рубижна, 3

Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна, 21, 24

Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкильна, 12-22

Шкильный пер., 2, 6, 8, 16

Олександрия улицы:

Казацькый шлях, 5

Мыколы Герасюты пер., 1

Степняка-Кравчынського пер., 14

Франка, 43-44, 44А, 46-57, 59-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б

С 10 до 16 часов из-за расчистки трассы будут действовать отключения электроэнергии в Олександривськой общине. Обесточение касаются следующих населенных пунктов:

Поселянивка улицы:

Центральна, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109

Гайдамацьке улицы:

Ингулецькый пер., 1-2, 4

Погребняка, 86, 125, 127, 131, 133, 135, 139

Центральна, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

