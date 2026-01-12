Графики отключения света в Полтавской области на 13 января вводятся из-за плановых ремонтных и технических работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.
Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».
В связи с проведением работ в сетях «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества с 9 до 15 часов в селе Галяве. Ограничения вводятся по ряду адресов:
- Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),
- Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),
- Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),
- Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43),
- пер.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),
- пер.Садовый (б. 1, 2, 3).
С 8 до 20 часов (12 часов подряд) вводятся графики в рамках "Омельныцька Громада". В частности, они касаются ряда населенных пунктов:
село Онищенкы улицы:
- Дачна (б. 3),
- Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)
село Романкы улица:
- Лугова (б. 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31)
село Федоренкы улица:
- Хмельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 22, 3 35, 37, 39, 40)
село Щербакы улицы:
- Богдана Хмельныцького (б. 10),
- Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),
- пер.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),
- Героив полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),
- Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),
- Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),
- Кильцева (б. 11),
- Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),
- Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),
- Марка Кропывныцького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),
- Омельныцька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),
- Революционерив (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).
Как узнать об отключениях, если они возникнут:
- Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.
- Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.
- Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.
- На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».
