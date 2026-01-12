В связи с проведением работ в сетях АО "Полтаваоблэнерго" действуют графики отключения света в Полтавской области на 13 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 13 января вводятся из-за плановых ремонтных и технических работ в ряде населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества с 9 до 15 часов в селе Галяве. Ограничения вводятся по ряду адресов:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лисна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43),

пер.Польовый (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пер.Садовый (б. 1, 2, 3).

С 8 до 20 часов (12 часов подряд) вводятся графики в рамках "Омельныцька Громада". В частности, они касаются ряда населенных пунктов:

село Онищенкы улицы:

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

село Романкы улица:

Лугова (б. 2, 4, 8, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 31)

село Федоренкы улица:

Хмельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 22, 3 35, 37, 39, 40)

село Щербакы улицы:

Богдана Хмельныцького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36),

пер.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героив полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кильцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропывныцького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельныцька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революционерив (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.