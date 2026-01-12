Графики отключения света в Чернигове на 13 января будут действовать в городе из-за плановых работ, поэтому важно быть предупрежденным об ограничениях, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
В Чернигове 13 января запланированы масштабные графики отключения света, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.
В частности, с 9 до 17 часов обесточат дома, находящиеся на улицах:
- Анатолия Шкурка — № 15, 17, 17а, 17б, 18–21, 23–27, 29, 30, 33, 36, 37а, 37б, 37в, 57, 57/126, 57/132
- Берегова — № 4
- Вышнева — № 1–10, 12, 16–21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. — № 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська — № 39, 41, 43, 45, 47
- Вострышева — № 13, 17, 18, 20–23, 25–30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А
- Ганны Барвинок — № 3–42
- Гарамив — № 3–5, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 14а, 15–23, 21а, 22, 22а, 25
- Глухивська — № 1–10, 2а, 2б, 3а
- Господарська — № 3, 5–8, 11–15, 18, 19, 1А, 1Б, 13а, 15а
- Дмытра Бортнянського — № 5–8, 11, 11а, 13–20, 19а, 20Б, 22, 24, 26, 26а, 28, 30
- Забаривська — № 21, 22, 22а, 22б, 22г, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Захысныкив Украины — № 24, 25, 27А
- Ивана Выговського — № 1–12, 14, 15, 17, 19–25, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К, 1а, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б
- Иоанна Максымовыча — № 13, 15–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 16а
- Кырыла Розумовського — № 2–101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157 (включно з літерами)
- Кильцева — № 6, 6Б, 8, 10
- Корюкивська — № 1
- Космонавтив — № 2А
- пер. Крывоноса 2-й — № 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50–58, 8а
- пер. Крывоноса 3-й — № 4, 5, 7, 9, 10, 13, 21, 23, 15а, 17а
- Крывулевська — № 1–3, 5, 7, 9, 11, 2а, 3а, 11А, 11б
- Кукушанка — № 1
- Левка Лукяненка — № 15
- Лыпынського — № 62а
- Лугова — № 51, 58
- Механизаторив — № 17, 19, 21, 24–29, 34, 36–38, 40, 40а, 42, 42б, 44, 46, 28а
- Мылорадовычив — № 12
- Новоукраинська — № 1, 2, 4, 5, 7–10, 12–16, 18, 20, 9А
- Оборонцив Чернигова — № 17, 19, 19/1–19/6, 19б
- Озерна — № 2, 3, 6, 8–11, 11а
- Олегове поле — № 2–12, 1а, 1Г, 9А, 12Б, 1026
- Олександривська — № 24–30, 32, 33, 35–42, 44, 25а
- Олексия Бакурынського — № 52
- Олены Пчилки — № 3–42, 33а
- Пантелеймонивська — № 14, 19, 12б
- Перемогы — № 48; 143А, 145, 147, 149, 151
- Пивци — № 1–15, 17, 19, 21, 23, 25–29, 31, 33, 36–38 (з літерами)
- Прывитна — № 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а
- Промыслова — № 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а
- Радиозаводська — № 3–9, 11, 13, 17, 19
- Радиозаводська Друга — № 12–28, 31, 32, 34, 36, 18б
- Радиозаводська Перша — № 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26
- Радиозаводська Третя — № 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27
- Ричкова — № 2–6, 4а, 5а, 6А
- Романа Бжеського — № 35–58, 62, 41а
- Сагайдак — № 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Сагайдак 1-й — № 12, 17
- Садова — № 11А
- Седнивськый — № 1–18
- Сковороды — № 2, 3, 11–25, 27, 29, 31
- Сосныцька — № 1–124
- Сосныцькый — № 4–9, 13, 19
- Спаська — № 13–61, 34а, 36а
- Степана Носа — № 4, 10–20, 22, 2а, 20а
- Схидна — № 1, 1а, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57
- пер. Тракторный 1-й — № 2–9, 4а, 7б
- пер. Тракторный 2-й — № 7, 19, 21, 23
- Урожайна — № 45
- Фабрычна — № 3–52
- Чернигивська — № 1–56, 24Б
- Чернигивськый — № 2–16, 64, 70
- Шевченка — № 109–228В
- Шкильна — № 2–20
- пер. Шкильный — № 1
- Юдашкина — № 3, 5, 7–9, 1а
- Яблунева — № 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а
- Яровый — № 9, 14а
- Ящука — № 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17–21, 23
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: где именно действуют новые цены в январе.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: каких цен ждать с января.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.