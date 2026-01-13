Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області доступна у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей, переселенців та літніх людей.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачає одноразові виплати для соціально вразливих категорій громадян, повідомляє Politeka.

Програма охоплює дітей під опікою або піклуванням, дітей з інвалідністю у дитбудинках сімейного типу та прийомних родинах, дітей із малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю першої групи та самотніх пенсіонерів.

Кожному нараховують по 6,5 тисяч гривень, які можна витратити лише на ліки та необхідні зимові речі.

Подати заявку на отримання грошової допомоги для ВПО в Одеській області можна онлайн через застосунок "Дія" або офлайн через Пенсійний фонд.

При особистому зверненні потрібно відвідати будь-яке відділення ПФУ, надати заздалегідь відкриту "Дія.Картку" або іншу карту зі спеціальним рахунком, після чого фахівці оформлять заявку та передадуть дані для нарахування виплати.

Якщо подавати заявку дистанційно, необхідно у застосунку "Дія" зайти в розділ "Сервіси", обрати програму "Зимова підтримка", знайти відповідну послугу та підтвердити наявність "Дія.Картки".

Ця картка слугує зручним цифровим банківським рахунком, який можна відкрити безпосередньо у застосунку для отримання державних виплат.

Для відкриття "Дія.Картки" потрібно зайти у розділ "Послуги", обрати "Дія.Картку", знайти банк, підтвердити дані через "Дія.Підпис" та отримати реквізити рахунку.

Уряд наголошує, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області дає можливість пережити зимовий період із мінімальними витратами на ліки та необхідні речі.

Таким чином, програма підтримки забезпечує соціально вразливих громадян необхідними ресурсами для зимового періоду.

