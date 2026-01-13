Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве можно получить в виде горячих обедов, их раздают по установленному графику, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила благотворительная организация «Еда жизни».

Благотворительная организация «Пища жизни» осуществляет системную деятельность, направленную на поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающихся в помощи. Организация регулярно обеспечивает бесплатным питанием всех, кто в этом нуждается, независимо от социального статуса или жизненной ситуации.

Волонтеры готовят и распространяют горячие обеды в зонах стихийного бедствия, военных конфликтов и бедных регионах Food for Life Global. Основу рациона составляет питательная вегетарианская или веганская пища (прасад), приготовленная с соблюдением высоких стандартов чистоты.

Организация активно работает в украинских городах, обеспечивая питанием переселенцев, пожилых и пострадавших от войны. Также проект пропагандирует ненасильственный образ жизни и устойчивое развитие через растительное питание.

Приготовленные блюда бесплатно раздаются жителям и гостям столицы в разных районах Киева.

Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве происходит трижды в неделю — в понедельник, среду и пятницу — по следующему графику:

в 13:30 по адресу: улица Мечты, парк «Радуга»;

в 14:00 по адресу: улица Новомостицкая, 2-Г;

в 15:30 по адресу: улица Нижний Вал, 23

Организаторы призывают всех, кто нуждается в поддержке, воспользоваться этой возможностью и прийти на одну из точек раздачи. Также просят распространить эту информацию среди тех, для кого она может быть особенно важна, чтобы помощь дошла до как можно большего количества людей.

"Приходите, если нуждаетесь в помощи. Передайте информацию тем, кому она важна. Поддержите нас — и мы сможем накормить еще больше людей. Ссылка на донат", - говорится в сообщении организации.

