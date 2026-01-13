Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві можна отримати у вигляді гарячихобідів, їх роздають за встановленим графіком, пише Politeka.net.

Про це повідомила благодійна організація «Їжа життя».

Благодійна організація «Їжа життя» здійснює системну діяльність, спрямовану на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують допомоги. Організація регулярно забезпечує безкоштовним харчуванням усіх, хто цього потребує, незалежно від соціального статусу чи життєвої ситуації.

Волонтери готують та розповсюджують гарячі обіди в зонах стихійного лиха, військових конфліктів та в бідних регіонах Food for Life Global. Основу раціону складає поживну вегетаріанська або веганська їжа (прасад), приготована з дотриманням високих стандартів чистоти.

Організація активно працює в українських містах, забезпечуючи харчуванням переселенців, літніх людей та постраждалих від війни. Також проєкт пропагує ненасильницький спосіб життя та сталий розвиток через рослинне харчування.

Приготовані страви безкоштовно роздаються мешканцям і гостям столиці в різних районах Києва.

Роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Києві відбувається тричі на тиждень — у понеділок, середу та п’ятницю — за наступним графіком:

о 13:30 за адресою: вулиця Мрії, парк «Веселка»;

о 14:00 за адресою: вулиця Новомостицька, 2-Г;

о 15:30 за адресою: вулиця Нижній Вал, 23.

Організатори закликають усіх, хто потребує підтримки, скористатися цією можливістю та прийти на одну з точок роздачі. Також просять поширити цю інформацію серед тих, для кого вона може бути особливо важливою, аби допомога дійшла до якомога більшої кількості людей.

"Приходьте, якщо потребуєте допомоги. Передайте інформацію тим, кому вона важлива. Підтримайте нас — і ми зможемо нагодувати ще більше людей. Посилання на донат", - йдеться в повідомленні організації.

