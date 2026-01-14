Для оформления денежной помощи по уходу для пенсионеров в Одесской области необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Одесской области рассчитана на часть украинцев, отвечающих определенным критериям, пишет Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Одесской области предоставляется не всем пенсионерам автоматически, а только тем, кто отвечает ряду требований. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.

Обязательные условия для назначения доплаты:

достижение 80-летнего возраста;

одинокое жительство;

получение пенсии по возрасту;

потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья;

наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Для оформления доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К ней нужно добавить:

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает иную доплату на попечительство.

Без представления соответствующего заявления и полного пакета необходимых документов надбавка по уходу не назначается.

Сумма пособия по уходу определяется в размере 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составлял 2 361 гривну, поэтому размер доплаты равнялся 944,40 гривны в месяц.

Начиная с 1 января 2026 года прожиточный минимум для этой категории граждан растет до 2 595 гривен. В связи с этим ежемесячная доплата по опеке для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет также увеличится и составит 1 038 гривен.

