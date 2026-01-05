Возникли проблемы с одним из самых популярных продуктов для украинцев, из-за его нехватки наблюдается дефицит в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Эксперты рассказали подробности и раскрыли главные проблемы украинского рынка.

У украинских агропроизводителей пока нет возможности обеспечить стабильные и непрерывные поставки картофеля в течение всего года, в результате чего страна остается зависимой от импортной продукции. Решающую роль в формировании такой ситуации играют ограниченные мощности послеуборочной инфраструктуры, а также развитие отрасли переработки.

Эксперты указывают, что ключевой проблемой является дефицит современных хранилищ. Из-за отсутствия надлежащих условий хранения ежегодно теряется значительная часть урожая: до 4 миллионов тонн картофеля портится или используется в качестве корма для животных, что существенно снижает рентабельность производства. В результате в отдельных регионах, в частности в Одесской области, возникает дефицит продукции не из-за низких показателей урожайности, а из-за нехватки качественных хранилищ и невозможности хранить овощ до периода повышенного спроса.

Отмечается, что значительную роль в обеспечении устойчивого производства должны играть современные хранилища и системы орошения. Без развития этих направлений, а также при нестабильных урожаях из-за погодных факторов, Украина вынуждена продолжать импорт из Польши, стран Балтии, Германии и Франции.

Еще одной существенной проблемой остается слабая перерабатывающая отрасль. К примеру, в Бельгии выращивается 6,5 миллиона тонн картофеля, из которых на переработку поступает 5,7 миллиона. В то же время, в Украине, несмотря на выращивание 8–9 миллионов т картофеля ежегодно, перерабатывается только около 300 тысяч (до 100 тысяч направляется на изготовление чипсов, около 200 тысяч — на крахмал).

В то же время производство картофеля фри в Украине фактически отсутствует, что приводит к ежегодному импорту 20–25 тысяч тонн этой готовой продукции.

