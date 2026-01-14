Для оформлення грошової допомоги на догляд для пенсіонерів в Одеській області необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Одеській області розрахована на частину українців, що відповідають певним критеріям, пише Politeka.net.

Порядок надання виплати регулюється Законом України № 1727-IV.

Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Одеській області надається не всім пенсіонерам автоматично, а лише тим, хто відповідає низці вимог. Сам по собі вік не є достатньою підставою для нарахування цієї допомоги.

Обов'язкові умови для призначення доплати:

досягнення 80-річного віку;

одиноке проживання;

отримання пенсії за віком;

потреба у постійному сторонньому піклування за станом здоров'я;

наявність підтвердженого медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

Для оформлення доплати необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї потрібно додати:

висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з Пенсійного фонду про те, що особа не отримує іншу доплату на піклування.

Без подання відповідної заяви та повного пакета необхідних документів надбавка на догляд не призначається.

Сума допомоги на догляд визначається у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становив 2 361 гривню, тож розмір доплати дорівнював 944,40 гривні на місяць.

Починаючи з 1 січня 2026 року, прожитковий мінімум для цієї категорії громадян зростає до 2 595 гривень. У зв’язку з цим щомісячна доплата на догляд для самотніх пенсіонерів віком від 80 років також збільшиться і становитиме 1 038 гривень.

