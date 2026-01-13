Энергетики советуют жителям проверить свои адреса по обновленному перечню и учесть график отключения света в Запорожье и области на 14 января.

График отключения света в Запорожье и области на 14 января был обнародован перед масштабными плановыми работами на энергетических сетях региона, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

В Запорожье 14 января 2026 с 10:00 до 16:00 электроснабжение временно будут приостанавливать в нескольких районах. Работы будут проводить на локациях улиц Академика Чабаненко, Военстрой, Гоголя, Днепровской и Александровской, где приостановка энергии коснется якорных частей жилого сектора.

На территории области большинство ограничений запланировано с 09:00 до 17:00 в разных селах. В Гасанивке без тока могут оставаться адреса на улицах Авраменко и Центральной. В Дружелюбовке работы затронут адрес на Гвардейском, Олимпийском, Степном, Тарасе Шевченко, Украинском, переулках Новом и Степном.

В Каменном ремонт охватит Зеленую, в Новоивановском – центральные части общины. В Новософиевке возможны перерывы подачи тока на Зеленой, Первомайской и Украинской.

Кроме того, работы анонсированы в ряде других населенных пунктов: в Великой Яцковке на площади Лесной; в Малокатериновке на улицах Мира, Солнечной; в Зеленой Роще на Вишневой и Молодежной; в Лозовом - на Октябрьской и Веселой; в Каменном Яру улицы Центральной; в Приазовском на Береговой, Гагарина; в Новеньком на Казацкой, Мичурине.

Энергетики советуют жителям проверить свои адреса по обновленному перечню и учесть график отключения света в Запорожье и области на 14 января во время организации плановых дел и бытовых задач. После завершения технических мероприятий подача питания будет возобновлена ​​поэтапно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто именно имеет право на получение дома.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Запорожье: жителей предупредили о важных изменениях.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: как украинцам ее получить.