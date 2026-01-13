Енергетики радять мешканцям перевірити свої адреси за оновленим переліком і врахувати графік відключення світла в Запоріжжі і області на 14 січня.

Графік відключення світла в Запоріжжі і області на 14 січня оприлюднили перед масштабними плановими роботами на енергетичних мережах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Запоріжжяобленерго.

У Запоріжжі 14 січня 2026 року з 10:00 до 16:00 електропостачання тимчасово призупинятимуть у кількох районах. Роботи проводитимуть на локаціях вулиць Академіка Чабаненка, Військбуд, Гоголя, Дніпровській та Олександрівській, де призупинення енергії зачепить якірні частини житлового сектору.

На території області більшість обмежень заплановані з 09:00 до 17:00 у різних селах. У Гасанівці без струму можуть залишатися адреси на вулицях Авраменка та Центральній. У Дружелюбівці роботи торкнуться адрес на Гвардійській, Олімпійській, Степовій, Тараса Шевченка, Українській, провулках Новому та Степовому.

У Кам’яному ремонт охопить Зелену, у Новоіванівському — центральні частини громади. У Новософіївці можливі перерви подачі струму на Зеленій, Першотравневій та Українській.

Окрім того, роботи анонсовані у низці інших населених пунктів: у Великій-Яцковці на площі Лісовій; у Малокатеринівці на вулицях Миру, Сонячній; у Зеленому Гаю на Вишневій та Молодіжній; у Лозовому — на Жовтневій і Веселій; у Кам’яному Яру вулиці Центральній; у Приазовському на Береговій, Гагаріна; у Новенькому на Козацькій, Мічуріна.

Енергетики радять мешканцям перевірити свої адреси за оновленим переліком і врахувати графік відключення світла в Запоріжжі і області на 14 січня під час організації планових справ і побутових завдань. Після завершення технічних заходів подачу живлення буде відновлено поетапно.

