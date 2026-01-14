Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

С начала года жители региона получили счета по обновленным ставкам, утвержденным Каневским городским советом и его исполнительным комитетом.

Эти изменения касаются водоснабжения, водоотвода и вывоза бытовых отходов. Централизованное водоснабжение теперь стоит 55,74 за кубометр, канализация – 38,28 грн. Стоимость вывоза мусора выросла около 17%. Для жителей многоэтажек с контейнерной системой платеж составит 48,14 на человека в месяц. В частном секторе суммы варьируются: 48,14 с контейнером и 40,02 без него.

Цена за перевозку одного кубометра смешанных отходов составляет 127,49 грн для населения, 138,74 для бюджетных учреждений и 182,48 для других организаций. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Балан отметил, что пересмотр тарифов связан с экономическими показателями предприятий, ростом минимальной зарплаты, удорожанием электроэнергии, горючего и материалов, а также налоговой нагрузкой.

Часть расходов компенсируется субсидиями и льготами для социально уязвимых категорий. Это позволит поддерживать стабильную работу служб, обеспечить своевременную оплату труда персонала и удержание инфраструктуры в надлежащем состоянии.

Специалисты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области должно обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и канализации в течение года. Гражданам советуют планировать расходы и оплачивать счета вовремя во избежание накопления долгов и гарантировать стабильное обслуживание.

Следить за официальными сообщениями совета важно, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения и избегать недоразумений при оплате услуг.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.