Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано в разных категориях товаров, сообщает Politeka.

Молочная продукция, овощи и крупы продолжают дорожать, сообщают торговые сети.

Среди молочных изделий сметана «Президент» 15% остается стабильной – средняя цена 57,69 грн за 350 граммов. Дешевле всего ее предлагает Metro - 56,68 грн, самое дорогое - Novus, где стоимость достигает 58,99 грн. По сравнению с январем изменения не фиксируются, что свидетельствует об относительной устойчивости этого сегмента.

В овощном направлении наблюдается существенный рост. Желтый болгарский перец стоит в среднем 323,65 грн за килограмм, что на 44,42 грн больше месяца назад. Цены по магазинам варьируются: Novus предлагает 299 грн, Megamarket – 348,30 грн. Аналитики объясняют повышение расходов на транспортировку и сезонным фактором.

Бакалея также показывает динамику повышения. Гречка подорожала до 50,10 грн за килограмм, хотя отдельные сети сохранили более низкие цены: Auchan – 42,90 грн, Megamarket – 61,70 грн. За месяц среднее повышение составило около 4 грн.

Таким образом подорожание продуктов в Полтавской области влияет на ежедневные расходы домохозяйств. Эксперты советуют внимательно следить за предложениями разных супермаркетов, планировать закупки и пользоваться акционными предложениями.

Потребителям рекомендуют распределять покупки между сетями и сравнивать стоимость основных продуктов, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. Предварительные прогнозы свидетельствуют о том, что тенденция роста цен может сохраняться до конца месяца, особенно на овощную продукцию.

