Были составлены графики отключения света в Киевской области на 15 января, ведь будут проводить профилактические работы в пределах региона.

Графики отключения света в Киевской области на 15 января были составлены с учетом запланированных в этот день ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько общин региона со ссылкой на «Киевские региональные электросети».

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Киевские региональные электросети будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Из-за этого оставят без света следующие населенные пункты:

Время: 06:00–17:00

г. Переяслав: улицы Бабачыха - № 5; Самутиной Анны - № 3

с. Гайшин: улица Гайова - № 52

Время: 08:30–14:30 город Переяслав улицы:

Гаярынська — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6А, 6Б, 7А, 7б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А

Лазенка Сергия — № 2А

Новокыивське Шосе — (без №)

Петропавливська — № 124А, 126

пер. 1 Петропавливськый — № 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А

пер. Гаярынськый — № 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 35-б

Время: 12:00–18:00 город Переяслав улицы:

Гаярынська — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6А, 6Б, 7А, 7б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А

Лазенка Сергия — № 2А

Новокыивське Шосе — (без №)

Петропавливська — № 124А, 126

пер. 1 Петропавливськый — № 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А

пер. Гаярынськый — № 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 35-б

"ДТЭК" сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение с 6 до 17 часов в селе Иванковычи по адресам:



Джерельна — 10; 12; 14; 16; 2; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Струмкова — 1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 43; 45; 47; 5; 55; 6; 65; 7; 8; 9

Яблунева — 20А; 22; 24; 32

пер. Гирськый — 1; 10; 12; 2; 3; 6; 8

пер. Долынный — 2; 4; 6

пер. Калыновый — 1; 3; 4; 7; 8

пер. Каштановый — 1; 5; 6; 8

пер. Кыпарысовый — 1; 10; 12; 14; 4; 5; 6; 7; 8.

На территории Ставищенского общества также вводятся ограничения. Они касаются таких населенных пунктов:

Время: 08:00–17:00 село Иванивка улицы:

ул. Героив Украины, 16

Время: 09:00–15:00 село Винаривка улицы:

Берегова

Вышнева

Зоряна

Кулакивського

Незалежности

Украинкы Леси

Актуальные графики отключений электроэнергии, публикуемые ДТЭК «Киевоблэнерго», доступны на официальном вебсайте компании в специальном разделе «Отключение». В этом разделе регулярно обновляется информация о плановых и аварийных обесточениях, что позволяет потребителям заранее узнавать возможные перебои с электроснабжением.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.