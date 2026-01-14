Було складено графіки відключення світла в Київській області на 15 січня, адже проводитимуть профілактичні роботи в межах регіону.

Графіки відключення світла в Київській області на 15 січня було складено з урахуванням ремонтних робіт, що заплановані цього дня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомило кілька громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Київські регіональні електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Через це лишать без світла такі населені пункти:

Час: 06:00–17:00

м. Переяслав: вулиці Бабачиха — № 5; Самутіної Ганни — № 3

с. Гайшин: вулиця Гайова — № 52

Час: 08:30–14:30 місто Переяслав вулиці:

Гаяринська — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6А, 6Б, 7А, 7б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А

Лазенка Сергія — № 2А

Новокиївське Шосе — (без №)

Петропавлівська — № 124А, 126

пров. 1 Петропавлівський — № 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А

пров. Гаяринський — № 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 35-б

Час: 12:00–18:00 місто Переяслав вулиці:

Гаяринська — № 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6А, 6Б, 7А, 7б, 8, 8А, 9, 10А, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21-а, 22А, 23, 23-А, 24, 25, 25А, 27, 28А, 28Б, 29, 29А, 29Б, 29В, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 35В, 35Г, 36, 36А, 37, 37Б, 37В, 37Г, 37Д, 37Ж, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 39В, 40, 42, 43, 46А, 50А

Лазенка Сергія — № 2А

Новокиївське Шосе — (без №)

Петропавлівська — № 124А, 126

пров. 1 Петропавлівський — № 1, 1А, 1В, 2А, 2Б, 2Д, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, 11А

пров. Гаяринський — № 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 35-б

«ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання з 6 до 17 години в селі Іванковичі за адресами:



Джерельна — 10; 12; 14; 16; 2; 22; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Струмкова — 1; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 29; 3; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 43; 45; 47; 5; 55; 6; 65; 7; 8; 9

Яблунева — 20А; 22; 24; 32

пров. Гірський — 1; 10; 12; 2; 3; 6; 8

пров. Долинний — 2; 4; 6

пров. Калиновий — 1; 3; 4; 7; 8

пров. Каштановий — 1; 5; 6; 8

пров. Кипарисовий — 1; 10; 12; 14; 4; 5; 6; 7; 8.

На території Ставищенської громади також вводять обмеження. Вони стосуються таких населених пунктів:

Час: 08:00–17:00 село Іванівка вулиці:

вул. Героїв України, 16

Час: 09:00–15:00 село Винарівка вулиці:

Берегова

Вишнева

Зоряна

Кулаківського

Незалежності

Українки Лесі

Актуальні графіки відключень електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», доступні на офіційному вебсайті компанії у спеціальному розділі «Відключення». У цьому розділі регулярно оновлюється інформація щодо планових і аварійних знеструмлень, що дозволяє споживачам завчасно дізнаватися про можливі перебої з електропостачанням.

