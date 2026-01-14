В части региона будут действовать дополнительные графики отключения света в Житомирской области на 15 января из-за плановых работ энергетиков, пишет Politeka.net.
Об этом говорится на сайте "Житомироблэнерго".
Графики отключения электроэнергии в Житомирской области 15 января вводятся в связи с выполнением плановых технических и ремонтных работ на электрических сетях. Энергетики предупреждают жителей о возможных временных перебоях с подачей электроэнергии и призывают с пониманием отнестись к запланированным мерам.
15 января электроснабжение будет временно прекращено в населенном пункте Новосилка с 9:00 до 17:00. Отключения будут применяться по указанным адресам.
- Вышнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9
- Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9
Также с 9 до 17 временные ограничения затронут населенный пункт Грабы по отдельным улицам:
- Заричанська 17
- Космонавтив 12А, 13, 15, 25, 4
- Лисова 11, 9
- Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9
- Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8
Обесточения относятся также к населенному пункту Лугыны. Они продлятся с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- 1 пер. Зеленый 4а
- 2 пер. Зеленый 4
- Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66
- пр.Зеленый 2 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16
С 9 до 17 часов в населенном пункте Андрушивка из-за расчистки трассы электроснабжения будет отсутствовать у отдельных жилых домов на улицах:
- Берегова 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68
- Соборности 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90
- Соснова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45
Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
