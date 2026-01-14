Графики отключения света в Житомирской области на 15 января введены из-за ряда запланированных работ.

В части региона будут действовать дополнительные графики отключения света в Житомирской области на 15 января из-за плановых работ энергетиков, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомироблэнерго".

Графики отключения электроэнергии в Житомирской области 15 января вводятся в связи с выполнением плановых технических и ремонтных работ на электрических сетях. Энергетики предупреждают жителей о возможных временных перебоях с подачей электроэнергии и призывают с пониманием отнестись к запланированным мерам.

15 января электроснабжение будет временно прекращено в населенном пункте Новосилка с 9:00 до 17:00. Отключения будут применяться по указанным адресам.

Вышнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9

Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9

Также с 9 до 17 временные ограничения затронут населенный пункт Грабы по отдельным улицам:

Заричанська 17

Космонавтив 12А, 13, 15, 25, 4

Лисова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

Обесточения относятся также к населенному пункту Лугыны. Они продлятся с 9 до 17 часов по следующим адресам:

1 пер. Зеленый 4а

2 пер. Зеленый 4

Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

пр.Зеленый 2 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16

С 9 до 17 часов в населенном пункте Андрушивка из-за расчистки трассы электроснабжения будет отсутствовать у отдельных жилых домов на улицах:

Берегова 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68

Соборности 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Соснова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

