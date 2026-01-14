Графіки відключення світла в Житомирській області на 15 січня введено через низку запланованих робіт.

В частині регіону будуть діяти додаткові графіки відключення світла в Житомирській області на 15 січня через планові роботи енергетиків, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на 15 січня вводяться у зв’язку з виконанням планових технічних і ремонтних робіт на електричних мережах. Енергетики попереджають мешканців про можливі тимчасові перебої з подачею електроенергії та закликають із розумінням поставитися до запланованих заходів.

15 січня електропостачання буде тимчасово припинене в населеному пункті Новосілка з 9:00 до 17:00. Відключення застосовуватимуться за визначеними адресами.

Вишнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9

Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9

Також з 9 до 17 тимчасові обмеження торкнуться населеного пункту Граби за окремими вулицями:

Зарічанська 17

Космонавтів 12А, 13, 15, 25, 4

Лісова 11, 9

Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9

Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

Знеструмлення стосуються також населеного пункту Лугини. Вони триватимуть з 9 до 17 години за такими адресами:

1 пров. Зелений 4а

2 пров. Зелений 4

Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66

пр.Зелений 2 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16

З 9 до 17 години у населеному пункті Андрушівка через розчистку траси електропостачання буде відсутнє в окремих житлових будинків на вулицях:

Берегова 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68

Соборності 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90

Соснова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

