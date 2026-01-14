В частині регіону будуть діяти додаткові графіки відключення світла в Житомирській області на 15 січня через планові роботи енергетиків, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Графіки відключення електроенергії в Житомирській області на 15 січня вводяться у зв’язку з виконанням планових технічних і ремонтних робіт на електричних мережах. Енергетики попереджають мешканців про можливі тимчасові перебої з подачею електроенергії та закликають із розумінням поставитися до запланованих заходів.

15 січня електропостачання буде тимчасово припинене в населеному пункті Новосілка з 9:00 до 17:00. Відключення застосовуватимуться за визначеними адресами.

  • Вишнева 1, 10, 12, 16, 17, 18, 2, 6, 8, 9
  • Садова 1, 11, 12, 14, 22, 27, 4, 5, 9

Також з 9 до 17 тимчасові обмеження торкнуться населеного пункту Граби за окремими вулицями:

  • Зарічанська 17
  • Космонавтів 12А, 13, 15, 25, 4
  • Лісова 11, 9
  • Сонячна 16, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 44, 46, 9
  • Терехова 1, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 33, 7, 8

Знеструмлення стосуються також населеного пункту Лугини. Вони триватимуть з 9 до 17 години за такими адресами:

  • 1 пров. Зелений 4а
  • 2 пров. Зелений 4
  • Зелена 33, 35а, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 47, 47а, 47б, 48, 49, 49а, 49б, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62а, 64, 66
  • пр.Зелений 2 10/2, 12, 14, 4, 8/2, 16

світло, лампа, електрика

З 9 до 17 години у населеному пункті Андрушівка через розчистку траси електропостачання буде відсутнє в окремих житлових будинків на вулицях:

  • Берегова 48, 50, 52, 54, 60, 64, 66, 68
  • Соборності 15а, 22, 31, 46а, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70в, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 90
  • Соснова 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 31/2, 33, 37, 41, 43, 45

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.