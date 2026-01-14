Графики отключения света в Харьковской области на 15 января вводятся для сотни домов из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.
В Харьковской области на 15 января запланированы временные перерывы в электроснабжении. В частности, ограничения коснутся потребителей в Люботинской городской территориальной общине.
Графики отключений заранее составлены в связи с проведением плановых ремонтных и технических работ на электросетях. Они будут действовать с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:
город Люботин улицы:
- Василия Данилевского
- Запорожский — 3, 4, 6, 8, 10, 10А
- Василия Данилевского — 25/13, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45,
- Василия Мовы - 1/191, 2-17, 11, 11А, 12-16, 17/53, 9А
- Деповська - 66 кв.
- Леся Курбаса - 1/10, 2-8, 7/49
- Сковороды - 2/21, 3-9, 11
- Кобзаря - 2-4, 8
- Гетманская - 2/78, 3-20, 20А, 21, 23-36, 36Б, 37, 39, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 6 73, 74А, 76, 79Б, 81А, дч.1БН
- Козаровская - 2А
- Полтавськый Шлях - 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 60-65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 7 79, 79Б, 80А, 81, 81А, дч.1БН
- Вадиыа Соколова — 19, 42, дч.1БН
- Глыбока - 14
- Харькивська - 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23-34, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6
- пров. Андрея Глущенко - 3-11
- пров. Артельный - 2, 3
- пров. Гетманский - 1-3, 5
- пров. Козаровский - 2
- пров. Ярослава Мудрого - 7/15
- пров. Глыбокый - 1А, 5, 7, 11-18, 20А
- пров. Лисный - 1-4, 2/1
- пров. Романа Иващенко - 11/9
- пров. Харьковськый - 16, 16А, 18
село Манченкы улица:
- Сковороды д.10А
Отметим, актуальные данные доступны через официальные чат-боты компании «Харьковоблэнерго» в мессенджерах Viber и Telegram, что позволяет жителям оперативно узнавать о планируемых работах и планировать использование электроприборов.
