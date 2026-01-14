Мешканців просять враховувати ці тимчасові графіки відключення світла в Харківській області на 15 січня при плануванні своєї діяльності на день.

Графики отключения света в Харьковской области на 15 января вводятся для сотни домов из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харьковоблэнерго», которое опубликовала пресс-служба Люботинского городского территориального общества.

В Харьковской области на 15 января запланированы временные перерывы в электроснабжении. В частности, ограничения коснутся потребителей в Люботинской городской территориальной общине.

Графики отключений заранее составлены в связи с проведением плановых ремонтных и технических работ на электросетях. Они будут действовать с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

город Люботин улицы:

Василия Данилевского

Запорожский — 3, 4, 6, 8, 10, 10А

Василия Данилевского — 25/13, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45,

Василия Мовы - 1/191, 2-17, 11, 11А, 12-16, 17/53, 9А

Деповська - 66 кв.

Леся Курбаса - 1/10, 2-8, 7/49

Сковороды - 2/21, 3-9, 11

Кобзаря - 2-4, 8

Гетманская - 2/78, 3-20, 20А, 21, 23-36, 36Б, 37, 39, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 6 73, 74А, 76, 79Б, 81А, дч.1БН

Козаровская - 2А

Полтавськый Шлях - 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 60-65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 7 79, 79Б, 80А, 81, 81А, дч.1БН

Вадиыа Соколова — 19, 42, дч.1БН

Глыбока - 14

Харькивська - 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23-34, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6

пров. Андрея Глущенко - 3-11

пров. Артельный - 2, 3

пров. Гетманский - 1-3, 5

пров. Козаровский - 2

пров. Ярослава Мудрого - 7/15

пров. Глыбокый - 1А, 5, 7, 11-18, 20А

пров. Лисный - 1-4, 2/1

пров. Романа Иващенко - 11/9

пров. Харьковськый - 16, 16А, 18

село Манченкы улица:

Сковороды д.10А

Отметим, актуальные данные доступны через официальные чат-боты компании «Харьковоблэнерго» в мессенджерах Viber и Telegram, что позволяет жителям оперативно узнавать о планируемых работах и ​​планировать использование электроприборов.

