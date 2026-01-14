Мешканців просять враховувати ці тимчасові графіки відключення світла в Харківській області на 15 січня при плануванні своєї діяльності на день.

Графіки відключення світла в Харківській області на 15 січня вводяться для сотні будинків через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Люботинської міської територіальної громади.

У Харківській області на 15 січня заплановані тимчасові перерви в електропостачанні. Зокрема, обмеження торкнуться споживачів у Люботинській міській територіальній громаді.

Графіки відключень складені заздалегідь у зв’язку з проведенням планових ремонтних та технічних робіт на електромережах. Вони будуть діяти з 9 до 16 години в таких населених пунктах:

місто Люботин вулиці:

Василя Данилевського

Запорізький — 3, 4, 6, 8, 10, 10А

Василя Данилевського — 25/13, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39–41, 43, 45, 53А

Василя Мови — 1/191, 2–17, 11, 11А, 12–16, 17/53, 9А

Деповська — 66 кв.1–5, 70, 159, 193А, 195, 197, 199/1, 201/2, 203, 205, 207, 209, 211/1, 215, 217, 219

Леся Курбаса — 1/10, 2–8, 7/49

Сковороди — 2/21, 3–9, 11

Кобзаря — 2–4, 8

Гетьманська — 2/78, 3–20, 20А, 21, 23–36, 36Б, 37, 39, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62–62А, 64–66, 68–71, 73, 74А, 76, 79Б, 81А, дч.1БН

Козарівська — 2А

Полтавський Шлях — 52А, 54, 56, 56А, 57/2, 58, 60–65, 65/1, 66А, 67, 69, 69А, 71, 72А, 72А кв.7, 72А кв.7а, 72Г, 73, 74, 74А, 75, 76, 79, 79Б, 80А, 81, 81А, дч.1БН

Вадима Соколова — 19, 42, дч.1БН

Глибока — 14

Харківська — 17, 17/20, 19А, 20, 21/20, 23–34, 34/8, 36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 100

пров. Андрія Глущенка — 3–11

пров. Артельний — 2, 3

пров. Гетьманський — 1–3, 5

пров. Козарівський — 2

пров. Ярослава Мудрого — 7/15

пров. Глибокий — 1А, 5, 7, 11–18, 20А

пров. Лісний — 1–4, 2/1

пров. Романа Іващенка — 11/9

пров. Харківський — 16, 16А, 18

село Манченки вулиця:

Сковороди буд.10А

Зазначимо, актуальні дані доступні через офіційні чат-боти компанії «Харківобленерго» у месенджерах Viber та Telegram, що дозволяє мешканцям оперативно дізнаватися про заплановані роботи та планувати користування електроприладами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харкові: хто отримає підвищені виплати у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харкові: з популярними товарами виникли великі проблеми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: ціни суттєво виросли.